Admitida a trámite la querella de la Fiscalía por los contratos de MÉS con las empresas de Jaume Garau

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el juez Enrique Morell, ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los contratos de MÉS con las empresas de Jaume Garau.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el Juzgado está a la espera de documentación y todavía no ha citado a nadie.

La querella de la Fiscalía se dirige contra la ex consellera de Transparencia, Ruth Mateu, y el ex jefe de campaña de MÉS en las elecciones de 2015, Jaume Garau, entre otras personas. También afecta a la compañía Regio Plus Consulting, propiedad de Garau.