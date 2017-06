Absuelta la antigua cúpula de Cepyme acusada de apropiarse de 1,2 millones con sueldos ocultos

La denuncia contra Terciado y Bárcenas y tres secretarios generales fue presentada en 2014 por representantes de Confaes

LA RECEPCIÓN DE LOS IMPORTES NO FUE ADECUADA PERO NO ES DELITO

El Tribunal determina que aunque la forma de recepción de los importes por la actividad de presidente de Cepyme "no fuera lo más adecuada al seno de una organización empresarial como la antes citada, no es menos cierto que las pruebas practicadas impiden entender cometidos los delitos que son objeto de acusación de falsedad de documento privado, porque en esencia no existe ninguna falsedad de documento concreto, ni tampoco existe una apropiación indebida o administración desleal, o estafa".

La sentencia, de la que ha sido ponente el juez Vicente Magro Servet, y a la que ha tenido acceso Europa Press, afirma en su primer fundamento de derecho que "los hechos declarados probados no constituyen delito alguno respecto de los que son objeto de la acusación por el Ministerio Fiscal (falsedad documental y administración desleal tras la modificación en conclusiones definitivas) o por la acusación particular (falsedad documental y estafa)".

De las pruebas practicadas durante el proceso, dice la sentencia, no se desprende la comisión de los delitos "que son objeto de acusación de falsedad de documento privado, porque en esencia no existe ninguna falsedad de documento concreto, ni tampoco existe una apropiación indebida o administración desleal".

El juez argumenta también que no hay constancia en los estatutos de Cepyme de una expresa prohibición de que los presidentes pudieran recibir remuneración, no consta irregularidades fiscales según se desprende de las declaraciones de los representantes de las auditorías, no ha habido impugnación alguna por ninguno de los miembros de la Asamblea general de Cepyme y que "no consta en ningún caso que se trate de un cargo honorífico y gratuito".