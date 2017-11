Abogado de exmiembros de la Mesa del Parlament critica que la ausencia de Puigdemont perjudica a sus clientes

El abogado de tres exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, investigados en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia (DUI), ha asegurado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont haya decidido no acudir a la Audiencia Nacional para declarar por los mismos hechos perjudica a sus defendidos.

Preguntado por si cree que Puigdemont haya decidido no comparecer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela perjudica a sus defendidos --diputados del PDeCAT--, el abogado ha contestado un rotundo "sí, por supuesto". No obstante, el defensor del secretario tercero de la mesa, Joan Josep Nuet, ha preferido no entrar en el asunto y ha afirmado que si tiene consecuencias o no este hecho lo debe decidir el juez.