Abogada PSOE defiende que había un "acuerdo en firme" para mejorar la reputación de Pedro Antonio Sánchez

La abogada del PSOE, Gloria de Pascual Teresa, que ejerce la acusación en la denominada pieza separada de la operación Púnica en Murcia, considera que había un "acuerdo en firme" para mejorar la reputación del ex presidente de la Comunidad y actual diputado del PP, Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación.

"Desde luego han sido suficientes indicios como para dictar auto de transformación con respecto al resto de implicados, así que no entenderíamos que aquí no sucediese lo mismo", ha señalado la abogada del PSOE.

Por ejemplo, recuerda que se ha elevado una exposición razonada con respecto a la otra aforada, la senadora Pilar Barreiro, "por los mismos hechos, porque ella en parte colabora en los hechos que se producen aquí". Por eso, De Pascual no entendería que no siguieran el mismo curso.

Respecto al argumento de la defensa, que esgrime que no se firmó ningún contrato ni se pagó ninguna cantidad, De Pascual ha señalado que "hay cosas que no hace falta que se ejecuten para que el mero acuerdo ya sea penalmente relevante".

"Pero claro, la defensa tiene que defenderse, si no, no sería defensa", afirma la abogada, quien destaca que no existía solo la intención, sino que ya habían llegado a un acuerdo para hacerlo y para que empezase a ejecutarse el 1 de noviembre. El problema, añade, es que "llegó la UCO y se acabó todo, porque intervinieron, detuvieron a parte de los implicados y eso no siguió adelante, pero el acuerdo estaba en firme".