Ábalos subraya que la campaña de las elecciones catalanas "ya ha empezado" y pide a todo el PSOE involucrarse

Cree que "hay que ser tontito" para no entender que los socialistas no están apoyando al PP y garantiza que su postura se debatirá en un Comité Federal

Asimismo, ha recalcado que "el no es no" no implica confrontar con quienes pretenden romper "la integración territorial de España" y su "sistema de libertades". "¡No tiene nada que ver!", ha exclamado, convencido de que "hay que ser tontitos para no entenderlo".