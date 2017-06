Afirma que será portavoz mientras su partido lo quiera

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Jose Luis Ábalos, ha negado este viernes que le dijera al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que no quería continuar en este puesto y ha atribuido este comentario a que el el dirigente popular prefiere "otro portavoz" porque no le gustas las decisiones políticas que el grupo socialista ha adoptado.

Hernando, en un desayuno informativo organizado por 'Vanity Fair', ha reconocido su "empatía" con el anterior portavoz socialista y ha confesado que su sucesor, José Luis Ábalos, que ocupa el puesto de forma interina hasta el congreso del PSOE de la próxima semana, le ha confesado que ese puesto no le gusta.

Al respecto, ha señalado que se ha quedado "flipado" al escuchar estas declaraciones de Hernnado que ha enmarcado en que ha habido unas decisiones del PSOE esta semana que "no le han gustado". Así, se ha referido a la posición "clara" socialista al "no sucumbir" y no apoyar "un cierre en falso" de la comisión de investigación de la policía política y que tampoco "van a limitar para nada" el acuerdo unánime del Congreso de los Diputados de investigar la financiación del PP.