La AUGC denuncia que en Cataluña se fotografía a agentes para identificarles y se insulta a sus mujeres e hijos

El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cataluña, Alfonso Merino, ha denunciado "insultos" a mujeres e hijos de agentes de la Benemérita y ha afirmado que hay gente que "está sacando fotografías" por la calle de guardias civiles para que sean identificados y reconocidos.

"No doy crédito a lo que está sucediendo en Cataluña", ha sentenciado en declaraciones a Cadena Ser recogida por Europa Press, para después asegurar que "antes no había la crispación que hay ahora". Según ha explicado, poco antes del referéndum ilegal del 1 de octubre comenzó el "señalamiento" en los colegios, donde se preguntaba a los niños si iba a asistir o no a votar. Es más, el secretario general de la asociación ha asegurado que hay mucha gente "planteándose hasta sacar a sus hijos de Cataluña".

"Después de lo que pasó, me dirigí a la dirección del instituto y me dijeron que hablarían con los profesores para que no intentaras coaccionar a ningún alumno, pero disculpas no ha pedido nadie", ha manifestado.