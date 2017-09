ANC pide estar en las sedes electorales a las 7 de la mañana, formar "colas gigantes" y llevar comida y cava

Reclama "audacia para entrar en los centros" y no utilizar la violencia si los Mossos impiden abrir el colegio

Cuando comience la votación a las 9 de la mañana, buscarán "el efecto de colas gigantes" para que se produzcan imágenes que tengan repercusión en la comunidad internacional, pero si no se puede abrir el colegio electoral llama a mantener las colas en la puerta como forma de protesta.

Además, la entidad ha advertido de que "es importante no llevar símbolos partidistas ni banderas de ningún tipo" y que no se organicen votaciones alternativas si no se puede entrar en los colegios.