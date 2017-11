ANC y Òmnium afirman que los dirigentes presos lo están "por la libertad y la república"

Las mujeres de Sànchez y Cuixart dicen que ellos están fuertes y piden a los catalanes no olvidarles

"Nos conjuramos para luchar por su libertad que es la libertad del pueblo de Cataluña", han explicado durante el acto en el que han emplazado a los catalanes a no tener miedo de la actitud del Estado --que tachan de represión-- porque los encarcelados no lo tienen.

En el acto ha participado la portavoz de Universitats per la República, Marta Rosique, que ha incidido en que los que piden la libertad de los encarcelados son los que tienen la razón: "Nosotros somos los de la razón, los de las urnas. Ellos son los del 155".

Mundó le expresó su deseo de marcar como prioridad la libertad de Cuixart y Sànchez, pero ahora Tresserras ha destacado que se ampliado la petición de libertad a todos los encarceladas: "Los pueblos y las naciones de todo el mundo han aspirado siempre a autogobernarse. Ser independentistas, libres, ha sido y es normalidad. Nos hemos declarado mayores de edad, y no hacemos nada excepcional".

Para Barreda la prisión aísla a las personas de la sociedad y a la sociedad de las personas: "Como no sabemos cuánto durará esta situación os pido que no los olvidéis, que en prisiones españolas tenemos a nuestra gente, porque si no los olvidamos ellos tendrán fuerza".