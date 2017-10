El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el diputado de JxSí en el Parlament, Lluís Llach, han pedido abandonar las concentraciones en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en la Via Laietana de Barcelona, y en Pineda de Mar (Barcelona), donde los policías nacionales han sido acosados y expulsados de dos hoteles.

Sànchez ha pedido en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press vaciar la Via Laietana: "Evitemos provocaciones. Vayámonos de Via Laietena, hay quién quiere romper la movilización pacífica. No caigamos en la trampa. Vaciemos Via Laietana".