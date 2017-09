AM- 1-O- Iceta califica de "asamblea de facultad" y "reunión de amigos" la propuesta de Podemos para referéndum pactado

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha ironizado sobre la propuesta de Podemos de convocar una asamblea de parlamentarios y alcaldes para instar al Gobierno a pactar un referéndum con la Generalitat, calificándola como "asamblea de facultad" y "reunión de amigos".

En un tono jocoso, el primer secretario del PSC no ha descartado que los socialistas acepten la invitación de Podemos, porque son gente "curiosa", pero ha defendido que el debate sobre el "modelo territorial" de España se celebre en instituciones como el Congreso de los Diputados, donde este martes se puede aprobar la creación de la comisión parlamentaria impulsada por el PSOE para modernizar el estado autonómico.

"No quiero decidir entre la independencia o quedarme como estoy, no acepto esa disyuntiva", se ha quejado Iceta ante un auditorio donde han asistido, entre otros, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el secretario de Política Federal del partido, Patxi López, o la portavoz adjunta de los socialistas en el Congreso, Maritxell Batet. En ese escenario, el líder del PSC ha defendido la reforma de la Constitución, reconociendo a España como un "Estado federal plurinacional", como la solución que aceptaría la mayoría de los ciudadanos de todo el Estado. "Porque lo que deba ser España lo tienen que decidir todos los españoles", ha apostillado.

"Aunque miremos con los ojos de Tardá, Cataluña no es un territorio colonial, ni ocupado, ni se persigue a la gente", ha dicho Iceta para afirmar que el "derecho a decidir no existe" en el sentido abstracto. "La independencia podría ser el último de los remedios, pero no puede ser la primera de las preguntas", ha añadido el líder de los socialistas catalanes, que se define como un "iberista" que desea la unión de España con Portugal y la creación de los "Estados Unidos de Europa" porque la "soberanía se tiene que defender cada vez en espacios más amplios".