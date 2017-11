Unos 4.000 taxistas se manifiestan en Madrid, según el Gobierno, más de 20.000 según los convocantes

Unos 4.000 taxistas han participando en la manifestación que el sector organizó para este miércoles por el centro de Madrid, según cálculo de la Delegación del Gobierno en Madrid, una cifra que los convocantes elevan a entre 20.000 y 30.000 asistentes.

No obstante, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de la Policía, los antidisturbios, tuvieron que cargar contra un grupo de manifestantes cuando intentaron derribar las vallas situadas al final de la carrera de San Jerónimo de la capital para separar la zona de manifestación del Congreso de los Diputados.

Instantes después, otro grupo de antidisturbios ha entrado a la calle desde el paseo del Prado y ha cargado en lateral desde la acera, generando una avalancha. No obstante, no se han registrado ni heridos ni detenidos, según han confirmado a Europa Press en fuentes policiales.

Tras la actuación policial, los manifestantes han increpado a los antidisturbios y han coreado 'somos taxistas, no terroristas' mientras un 'speaker' subido a un camión con altavoces ha gritado por megafonía que no se van a ir hasta que haya soluciones. "¡Queremos que nos vean, no nos van a mover de aquí!", ha gritado, y después ha puesto música épica de fondo.