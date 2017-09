El presidente de Equifax se jubila tras el ciberataque sufrido por la compañía

El consejo de administración de Equifax, Richard Smith, ha comunicado este martes que el presidente y consejero delegado de la compañía, Richard Smith, ha decidido jubilarse, tras poco más de dos semanas desde que la empresa reconociese que sufrió un ciberataque que robó los datos personales de más de 143 millones de clientes en Estados Unidos.

Por ello, la compañía ha nombrado presidente no ejecutivo a Mark Feidle y consejero delegado provisional a Paulino do Rego Barros, director para la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, aún no se ha encontrado a un nuevo director general permanente, sino que la empresa considerará a candidatos de dentro y fuera de la compañía. Mientras tanto, Smith ha aceptado colaborar --sin remuneración-- para ayudar en la transición.