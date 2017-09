La banca de inversión se enfrenta a la regulación de Mifid II respecto al cobro por servicios de 'research'

La gran banca de inversión debe decidir cómo presupuestar el coste que la directiva europea Mifid II obliga a añadir por los servicios de investigación o 'research' y acceso corporativo después de que, hasta ahora, se incluyeran en una misma comisión.

No obstante, la transparencia que la directiva europea reclama a las entidades podría mermar la contratación de estos servicios por parte de los clientes, por lo que varios bancos como BBVA, ING o Credit Suisse se están planteando la opción de ofrecer todos o algunos de sus servicios de investigación de manera gratuita.

Este enfoque 'free to all' fue avalado por ESMA el pasado mes de abril a través de un decreto con la condición de que estuviera a disposición de cualquier inversor que lo quisiera, o que no se den recomendaciones valiosas para la toma de decisiones en un proceso de inversión.