El tipo de interés de las hipotecas podría subir pero no por la nueva ley, según idealista

Idealista considera que el tipo de interés medio de las hipotecas podría subir en los próximos meses, aunque por motivos ajenos a la nueva ley hipotecaria, por lo que discrepa de las opiniones de numerosos analistas que apuntan a que la mayor seguridad jurídica implicará el encarecimiento de las hipotecas.

De igual manera, ha explicado que el propio incremento del Euríbor encarecerá tanto las nuevas hipotecas como las existentes, aunque "todo apunta" a que no superará el 1% hasta pasado 2020. De su lado, la adopción por parte de los bancos de políticas de precios diferenciadas para compensar el mayor riesgo asumido en ciertos perfiles de clientes o en porcentajes de financiación superiores al 80% también podría encarecer las hipotecas.

En cualquier caso, idealista ha afirmado que las hipotecas "no tendrían por qué subir" y, en caso de hacerlo, no sería debido a que la nueva ley hipotecaria implica aumentar su coste a cambio de mejorar la seguridad jurídica, como han advertido algunos analistas. "La disociación y transparencia de las vinculaciones y productos combinados que contempla la nueva ley no tiene por qué encarecer las hipotecas, simplemente permitirá al usuario tomar decisiones más informadas", ha explicado.