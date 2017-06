La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) cree que los empresarios tienen "ausencia absoluta de voluntad negociadora para garantizar el empleo de los estibadores portuarios".

La organización cree que la excusa para la no subrogación de los trabajadores no puede ser "más burda", ya que arguye la existencia de un informe jurídico encargado a sus asesores en el que dicen que no se puede pactar la disminución salarial con las empresas que comuniquen su decisión de continuar con la relación laboral con el personal, por medio de los Centros Portuarios de Empleo.