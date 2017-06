Los españoles gastarán una media de 149 euros en las rebajas de verano, un 11% menos que en enero

Los españoles destinarán una media de 149 euros a la compra de artículos rebajados este verano, un 11% menos que en las rebajas de enero, cuando se gastaron una media de 168 euros, según una encuesta realizada por la app y web Ofertia.com.

Asimismo, el 44% de los encuestados reconoce que tiene pensado adquirir algún producto durante las rebajas, mientras que el 52% afirma que no sabe si comprará algo y que todo dependerá de las ofertas que encuentre y sólo un 4% señala que no comprará, fundamentalmente, porque considera que no necesita nada en este momento.