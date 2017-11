Los españoles gastarán una media de 133 euros en el 'Black Friday', un 8% menos, según Ofertia

Los españoles gastarán una media de 133 euros durante el 'Black Friday', lo que supone un 8% menos frente a los registros de 2016, según la encuesta realizada por el portal Ofertia.com.

En cuanto al 22% que confiesa que no va a adquirir ningún producto, las principales razones son que no tienen ninguna necesidad de compra (41%), un 20% que es incómodo comprar ese día porque hay mucha gente, y un 19% que asegura que no se lo pueden permitir. Por su parte, un 12% indica que las ofertas no le parecen atractivas y que por ello no consume ese día.