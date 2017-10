Las empresas deben adaptarse al nuevo cliente y atraer talento para tener éxito en el área digital

El nuevo mercado que está generando la digitalización está obligando a las empresas a cambiar la forma de trabajar y de relacionarse con los clientes para tener éxito, lo que requiere encontrar la manera de atraer y retener el talento, fomentar la colaboración entre empresas y dentro de la compañías y adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de los consumidores, según las compañías participantes en la mesa 'Retos y oportunidades de las empresas' celebrada en 'Forbes Summit'.

Asimismo, Moreno ha destacado la importancia de no confundir luchar contra la incertidumbre con no cambiar nada y ha remarcado que lo que es necesario es un marco estable con un plan estratégico que entienda la lo que va a pasar para definir un horizonte que facilite la toma de decisiones. "No cambiar nada no es dar estabilidad, no cambiar nada no es restar incertidumbre", ha incidido.