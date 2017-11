Los economistas lanzan 60 consejos para planificar el IRPF antes del cierre de año

El REAF-REGAF del Consejo General de Economistas (CGE) ha lanzado 60 consejos para ayudar en la planificación del IRPF antes de que acabe el ejercicio y con vistas a las declaraciones de la Renta de 2017, que se presentarán en la primera parte del año que viene, para conseguir optimizar la factura obteniendo deducciones de hasta 1.356 euros en vivienda habitual o exenciones impositivas, entre otros.

Asimismo, si la empresa abona un seguro médico, se puede extender la cobertura a su cónyuge e hijos, por lo que los contribuyentes pueden beneficiarse de una exención de hasta 500 euros para cada una de las personas aseguradas; y si alguno de los miembros de la familia es discapacitado, la renta en especie que no tributa se amplía a 1.500 euros por cada uno de ellos.

A su vez, si se es socio de una sociedad no cotizada y este año al contribuyente en cuestión el han devuelto aportaciones o le han distribuido prima de emisión, debe tener en cuenta que tributarán como rendimientos del capital mobiliario.

Respecto a las transmisiones, subrayan que conviene comprobar las autoliquidaciones de los tres años anteriores, por si tiene un saldo negativo derivado de la compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales que no haya podido compensar.

Como esa posibilidad se pierde si no se ejercita en un máximo de cuatro años, desde el CGE apuntan que puede convenir materializar alguna plusvalía tácita transmitiendo el correspondiente bien o derecho para aprovechar dicho saldo.

En los casos en los que se baraje transmitir en vida de manera lucrativa un negocio familiar a descendientes o las participaciones en una sociedad familiar, la ganancia patrimonial generada no tributará siempre que se cumplan los requisitos para aplicar la reducción del 95% en la transmisión de la empresa familiar en los términos regulados en la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con independencia de que aplique la normativa autonómica por ser más favorable.

Si se dona una vivienda, aunque el coste fiscal para el donatario pueda no ser significativo en función de la comunidad autónoma donde radique la vivienda, el donante deberá tributar por la ganancia que, en su caso, obtenga, salvo que este tenga 65 o más años, mientras que se transmite una vivienda que no es la habitual, o cualquier otro bien o derecho, y tiene más de 65 años, no tributará por la ganancia patrimonial, hasta un máximo de 240.000 euros, si con el importe obtenido constituye una renta vitalicia a su favor.