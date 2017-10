Viscofan eleva un 4,6% su beneficio en los nueve primeros meses

Viscofan obtuvo un beneficio neto de 92,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 4,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La deuda bancaria neta al cierre de septiembre se sitúa en 17,1 millones de euros frente a 8,8 millones de euros a diciembre de 2016. Viscofan ha precisado que esta fortaleza de balance ha permitido incrementar el dividendo y acelerar inversiones enmarcadas dentro del plan estratégico 'More to be' 2016-2020.