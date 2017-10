Valls (Cámara de Barcelona): "No a la DUI y no a la aplicación del 155"

"Aún se puede evitar que la situación empeore y se produzcan hechos irreparables que costará arreglar" dice Valls

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha pedido este martes responsabilidad a los dirigentes políticos, tanto de Cataluña como del conjunto de España, para que no tomen decisiones definitivas, lo que ha resumido con: "No a la DUI y no a la aplicación del 155".