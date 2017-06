También reclama la presencia del gobernador del Banco de España en el Congreso para que ponga fin a su "estrategia de silencio"

Para ello, el grupo confederal ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, en la que le recuerdan que, a pesar de asegurar en su día que el rescate bancario no tendría coste alguno para el contribuyente, tanto el Santander como el Popular se han beneficiado de ayudas a través de créditos fiscales.

La iniciativa, firmada por diputados de todos los grupos representados en la coalición parlamentaria --Alberto Garzón (IU), Josep Vendrell (En Comú), Alberto Montero (Podemos), la propia Yolanda Díaz (En Marea) y Rosa Martínez (Equo)-- denuncia que el gobernador se escudó en el Senado, horas antes de conocerse la absorción, diciendo no estar "preparado" para hablar del asunto: "No puedo decir nada sobre eso, no es el momento, no vengo preparado", dijo.