USO exige la derogación de la reforma de pensiones de 2011 pactada con CC.OO. y UGT

La Unión Sindical Obrera (USO) ha exigido, coincidiendo con la llegada a Madrid de las marchas por las pensiones dignas convocadas por CC.OO. y UGT, que se derogue la reforma de las pensiones aprobada en 2011, con el acuerdo de estos dos sindicatos, y también la reforma de 2013.

En un comunicado, USO no ha secundado las marchas iniciadas el pasado 30 de septiembre por CC.OO. y UGT porque entiende que la movilización por la defensa del sistema público de pensiones debe hacerse desde el "consenso, la unidad de acción y la coherencia", por lo que no respalda una movilización que no pida la derogación de la reforma de las pensiones de 2011.