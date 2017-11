USO aborda el relevo en la Secretaría y busca "reforzar" su identidad y adaptarse a los próximos cambios

USO afronta en Santander su XI Congreso Confederal con la tarea de relevar a su secretario general, Julio Salazar, con Joaquín Pérez da Silva como único candidato hasta ahora, y "reforzar" la "identidad propia" del sindicato, manteniendo "lo sustancial" pero adelantándose a los "cambios muy profundos" que, a juicio de la organización, va a conllevar la inminente Cuarta Revolución Industrial.

"La USO es el tercer sindicato de España y en muchas empresas no se nos conoce", ha señalado Pérez, que ha defendido que USO es la "alternativa real al bisindicalismo" de UGT y CC.OO que lleva "sufriendo" España desde la Transición.

Y ello, pese a que, según ha recalcado el candidato a secretario general, USO "no puede competir en igualdad de condiciones con CC.OO y UGT en las elecciones sindicales".

Como ejemplo, ha explicado que mientras que ante unas elecciones sindicales CC.OO y UGT pueden realizar un preaviso en cualquier empresa, tengan o no afiliados y delegados en ella, la USO no lo puede hacer, aunque tenga una elevada representatividad en ella.

El todavía secretario general cree que los datos de afiliación y representatividad que tiene actualmente USO "no están mal para los tiempos que corren" y el contexto de "merma de derechos" y "desempleo" que se ha vivido con la crisis.

"El valor de la independencia es una bandera que es intocable en la USO. El valor de la autonomía sindical. Vivimos de nuestras cuotas. Nosotros no vamos con el cazo a ningún político a que nos lo llene de nada ni a ningún empresario ni ninguna otra institución", ha señalado.

También reclamará que se de "una vuelta grande a la fiscalidad" ya que, a su juicio, no pueden recibir el mismo tratamiento las empresas que generen empleo de calidad y las que no. Además, USO quiere dar respuesta al "drama" que supone que a un trabajador no le dé para desarrollar un "proyecto de vida normal".