Cree que el aumento salarial de la patronal para este año es "muy insuficiente"

El coste salarial por trabajador descendió en el primer trimestre del año un 0,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta cifra supone la tercera caída consecutiva en términos anuales. Además, UGT ha afirmado que el coste laboral total no ha variado.

Para UGT, el discurso "autocomplaciente" del Gobierno del PP "no se compadece en absoluto con la realidad que están viviendo las familias españolas, que ven cómo su bienestar se reduce a pesar d que el PIB aumenta".

"No es posible que los salarios no ganen poder de compra en 2017 con la economía creciendo el 3% y con las empresas obteniendo cuantiosos beneficios y repartiendo elevados dividendos", ha agregado UGT.

También cree que la recuperación económica "no puede ser considerada como tal si no beneficia a la mayoría social". Para ello, UGT considera que "es imprescindible" que se cree empleo de calidad y que los salarios aumenten por encima de los precios.

"El objetivo no es que crezca el PIB para unos pocos, sino que aumente el desarrollo del país para la inmensa mayoría", según UGT, que también ha instado a la patronal y al Gobierno a recapacitar y situar sus propuestas en esta línea, ya que, si no, "el diálogo social no tiene sentido".