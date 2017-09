UGT critica la precarización del empleo y las "deficiencias" del modelo productivo

UGT afirma que el aumento de paro registrado en 46.400 personas (+1,39%) como consecuencia del fin de la temporada de vacaciones pone de manifiesto de nuevo "las deficiencias del modelo productivo y la intensa precariedad del empleo" en España.

Además, ve inaplazable conseguir mejorar la calidad del empleo que se crea desde el momento en que se crea. A este respecto, inicide en que el empleo que se crea, "no solo es más precario, sino que se está precarizando el empleo que no lo era y que en ningún caso debiera haberlo sido". Por eso ve "urgente" derogar las reformas laborales.

En cuanto al turismo, señala que el Gobierno ha dicho repetidas veces este verano que constituye la principal industria de este país, tesis con la que UGT no está de acuerdo. "No, el turismo no es industria. Y aunque aporte un 11% del PIB, la industria aporta un 16%, y una estabilidad económica mucho mayor", afirma.