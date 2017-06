UGT cree que el cheque de 430 euros a 'ninis' es un mero compromiso político del Gobierno con Cs

UGT cree que la ayuda de 430 euros a jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan en este momento y que está vinculada a un contrato de formación se corresponde más con "el compromiso político del Ejecutivo de dar cumplimiento a sus acuerdos de gobierno con Ciudadanos" que con el planteamiento de una estrategia integral para luchar contra el paro juvenil.

Así lo ha señalado el sindicato en un comunicado, donde también apunta que esta medida "no es útil" por "la falta de acercamiento del Gobierno con los interlocutores sociales". En concreto, UGT considera que la propuesta de combatir el desempleo subvencionando los salarios con recursos públicos europeos fomenta la precariedad de los jóvenes.

"Si el Gobierno busca mejorar la empleabilidad y la formación de la juventud, se debe trabajar para construir los canales para llegar a esa juventud y establecer medidas que activen al joven, que le ofrezcan salidas alternativas, y no simples complementos salariales que generen una brecha entre distintos jóvenes", según el sindicato.

No obstante, la organización sindical entiende la preocupación del Gobierno por cumplir "con sus obligaciones" tanto con Europa y por no desperdiciar la ayuda económica, aunque UGT cree que esto "no legitima al Gobierno para lanzar cualquier propuesta con tal de legitimarlo".