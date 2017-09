El Tribunal de Cuentas presenta hoy el informe que apreció descontrol en el cobro indebido del paro

Advertía de que el SEPE había aportado hasta tres cifras diferentes de deudores y deuda pendiente de cobro hasta 2013

Estas "contradicciones" en los datos son consecuencia de informaciones repletas de "incoherencias, inconsistencias y errores", que provocan un "control deficiente" por parte del SEPE, lo que "no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos".

Igualmente, los datos sobre número de beneficiarios, saldo vivo de deuda e importe de cobros indebidos generados en 2013 son diferentes a los que proporcionan las direcciones provinciales, por lo que el Tribunal concluye que "la información proporcionada por las bases de datos que soportan el inventario no refleja la situación real de la deuda viva a 31 de diciembre de 2013".

A juicio del Tribunal de Cuentas, esta situación se produce por dos fenómenos. Por una parte, porque el SEPE no colabora con otras instituciones que podrían aportarle información crucial en este tema como la Tesorería General de la Seguridad Social, que cuenta con el fichero de inscripción de empresas con el que se podrían actualizar las compañías que se dan de baja o que son insolventes; con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o con el Registro Civil, que permitiría detectar el pago a fallecidos.

Por otra parte, el organismo que preside Álvarez de Miranda advierte de que los servicios centrales del SEPE "no cumplen su función de homogeneizar y coordinar" a las direcciones provinciales más allá de dictar instrucciones "parciales" sobre cómo recuperar prestaciones pagadas de forma indebida, y tampoco controlar si todas las delegaciones lo hacen del mismo modo, algo que generalmente no sucede ya que "no utilizan, con carácter general", la información de que disponen.