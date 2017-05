Toxo lamenta la aprobación de unos PGE "de resignación" y confía en llegar a un acuerdo salarial con la CEOE

Si no hay cambios, en octubre los sindicatos saldrán a la calle para defender las pensiones y la protección social

Toxo, que ha asistido a la inauguración del XII Congreso de CCOO-A, ha resaltado la figura del secretario general saliente, Francisco Carbonero, al que ha definido como "un amigo con el que he compartido avatares, momentos difíciles y complicados con la crisis, pero también alegrías, a pesar del acoso brutal al sindicalismo de clase". También ha citado expresamente el papel que jugó Carbonero hace cuatro años "para la recuperación de la unidad y de la sintonía en el sindicato".

Asimismo, ha calificado a CCOO-A como "una organización de gran significación, no sólo por el número de afiliados, sino también por la impronta sindical que tiene en el conjunto del sindicato en España". Tras recordar la importancia del sindicato en la transición y en el nacimiento de la democracia, Toxo ha abogado por "no quedarse en la nostalgia del pasado", sino por "ganar el presente para proyectarse hacia el futuro, que se va configurando pero no de una manera amable para los trabajadores".