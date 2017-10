Tejerina dice que España defiende "la esencia de la PAC" en el expediente de EEUU contra aceitunas de mesa

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha afirmado este lunes que España "está defendiendo la esencia de la Política Agraria Común" en el expediente abierto por Estados Unidos contra las importaciones de aceituna negra de mesa españolas, al mismo tiempo que ha subrayado que las ayudas comunitarias están "absolutamente dentro" de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"No estamos defendiendo sólo el interés de nuestros productores, que para mi es una prioridad. Estamos defendiendo la esencia de la PAC", ha expresado a los medios durante la reunión de ministros del ramo que tiene lugar en Luxemburgo.

Así, la titular de Agricultura ha señalado que esta investigación "preocupa mucho" al Gobierno no sólo "por lo que significa para España el mercado norteamericano para este producto" sino también "por una cuestión de fondo", que es sus posibles efectos sobre la PAC.

García Tejerina ha subrayado que la UE "hace mucho tiempo" reformó la PAC para dar garantías de renta a los productores y al mismo tiempo asegurar que no existe una distorsión del comercio internaiconal.

"Nuestros pagos directos estabilizan las rentas y son 'caja verde' en la OMC. Esto significa que no tiene impacto en el comercio internacional. Por lo tanto entendemos que este expediente abierto por Estados Unidos no tiene ningún fundamento", ha argumentado, para después mostrar su "absoluto convencimiento" de que no hay razones para que el procedimiento "prospere".