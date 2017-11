El Supremo empieza a dar el aluvión de licencias a empresas como Uber en plena batalla con el taxi

Las dos primeras sentencias conceden 80 licencias VTC a dos firmas

Se trata de las primeras licencias de las miles, unas 10.000 según estimaciones de los ayuntamientos, que se espera que los tribunales ratifiquen en virtud del referido periodo de tiempo, en el que estuvo vigente una ley que liberalizaba el sector y no fijaba una proporción entre el número de licencias de taxi y de los VTC.

No obstante, los solicitantes de VTC a los que las administraciones negaron licencias durante esos años recurrieron los rechazos que en algunos casos sus solicitudes recibieron de la Administración a los a los tribunales, que ahora les están dando la razón.

Por el momento, en sus dos primeras sentencias sobre el sector, el Supremo autoriza licencias que incluso no se pidieron entre 2009 y 2013, sino en 2014.

NO ENTRA A VALORAR EL "ACOMODO LEGAL".

No obstante, concluye que no puede denegarla porque "aún no se había producido el desarrollo reglamentario de las limitaciones y restricciones que incluía, que finalmente se produjo en noviembre de 2015 a través de Real Decreto".