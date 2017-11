Sordo dice que las pensiones están garantizadas si se invierten 15 de cada 100 euros producidos en España

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que el problema de las pensiones es "de voluntad política" y que las pensiones del futuro estarán garantizadas si el Gobierno está dispuesto a gastarse 15 de cada 100 euros que se producen en España.

"No hay ninguna maldición económica que diga que en 30 años el sistema no va a ser viable, es una cuestión de decisión política", ha subrayado el representante sindical, tras recalcar que si no se modifica la reforma del sistema de pensiones que se realizó en 2013, va a haber "una caída de la pensión media en España".