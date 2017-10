De la Serna insiste en que el Gobierno debe autorizar las OPAs de Atlantia y ACS sobre Atlantia

Salvo que el Abogado del Estado "diga lo contrario"

El Ministerio de Fomento encargó hace unos días un informe a la Abogacía del Estado para determinar si el Gobierno debe autorizar la transacción de los satélites y las autopistas que gestiona Abertis en España, después de que Atlantia asegurara que este 'visto bueno' no es preciso.

La compañía italiana argumenta que con su OPA no pretende tomar acciones directamente de las empresas concesionarias de las autopistas españolas de Abertis ni de Hispasat, sino del grupo matriz de esas firmas.

Abertis es actualmente primer grupo de autopistas del país, dado que explota una red de 1.560 kilómetros. Además, controla el 90,8% del operador de satélites Hispasat, en el que el Estado tiene el 9,2% restante a través del CDTI (1,8%) y SEPI (7,41%). No obstante, el grupo también cuenta con vías de pago en Francia, Brasil, Chile Argentina, Puerto Rico, India e Italia.

De la Serna declinó no obstante pronunciarse sobre la contraOPA de ACS. "El Gobierno no opina, ha escuchado que existe contraoferta, estamos en un mercado libre y no le corresponde opinar más allá de lo dicho en relación a la primera, a la de Atlantia, que seguimos sosteniendo que es necesario autorización del Gobierno", reiteró.