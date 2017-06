La Cámara Alta rechazó ayer por mayoría los seis vetos generales a las cuentas públicas

Ni el PP, ni algunos de los grupos que respaldan los Presupuestos, como el PNV, Foro, UPN o Nueva Canarias, han registrado enmiendas parciales a las cuentas públicas en el Senado, por lo que los 'populares' prácticamente se aseguran la aprobación de los Presupuestos la última semana de junio, ya que al no incluir modificaciones no sería necesario que vuelva de nuevo al Congreso, en donde las cuentas públicas pasaron el trámite con 176 votos a favor frente a los 174 en contra.

La intención del Gobierno es que el texto no incorpore ningún cambio adicional para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja la primera semana de julio.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si finalmente no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado definitivamente, por lo que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.