El Senado aprueba la moción de Compromís para fomentar el de consumo de cítricos de origen español

Los distintos grupos parlamentarios del Senado han secundado la moción de Compromís que reclamaba impulsar la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de origen español para que el consumidor pueda identificar directamente el producto autóctono y sus ventajas, de manera similar al distintivo del plátano canario.

Por otro lado reclama promover su consumo por parte de las instituciones estatales, autonómicas y locales en los restaurantes y cafeterías de edificios públicos, colegios y actos oficiales y también insta a las autoridades europeas y estatales a que endurezcan los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de países terceros no afecte a la producción local.

"Le hemos dicho al PSOE que plantee una moción en ese sentido y nos sentaremos a discutirlo, pero que deben entender que no podemos aceptar una batería de enmiendas que sustituyen a la nuestra ante un problema que nos afecta de forma tan grave y cuando la interprofesional no ha funcionado. Es una pena que estén siempre pensando en Andalucía y no hayan entrado a apoyar una moción cargada de simbolismo que beneficiaba a todas las autonomías productoras, sin distinción", ha señalado Mulet que ha agradecido el apoyo de las distintas formaciones, desde el PP a Podemos o grupos nacionalistas.