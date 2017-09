Schweppes celebra la decisión de la Justicia europea y dice que no comparte el control de la marca

Schweppes ha celebrado este martes la decisión del abogado general de la Unión Europea, ya que asegura que la compañía no comparte el control de la marca Schweppes con el Grupo Coca-Cola.

Según el abogado general, para que Schweppes no pudiera impedir la comercialización en España de productos de Coca-Cola, no sólo sería necesario la existencia de vínculos económicos entre Schweppes y Coca-Cola, sino que además sería necesario que dichos vínculos implicasen un control único sobre las marcas, sobre los productos en que éstas se estampan y, adicionalmente, sobre la calidad.

"Schweppes está muy satisfecha con la decisión del abogado general puesto que no hace sino confirmar la posición que ha venido sosteniendo y su política de protección de la marca Schweppes en España, ya que, no sólo no existe ningún tipo de vinculación ni económica ni comercial entre los titulares de la marca en ambos países, sino que de ningún modo comparte el control de la marca con el Grupo Coca Cola", ha subrayado.