Sabadell solo trasladará a Madrid la presidencia y la secretaría general del banco

Banco Sabadell considerará trasladar la presidencia y la secretaría general del banco a Madrid en su próximo consejo de administración, informaron a Europa Press en fuentes oficiales de la entidad.

"No se está valorando ningún traslado que no sea presidencia y secretaría general", han aclarado las fuentes consultadas, que subrayan que, por el momento, el banco "no ha tomado ninguna decisión" al respecto.