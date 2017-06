Considera que el proceso de resolución de Banco Popular ha sido un "éxito"

La agencia de calificación S&P Global, tradicionalmente conocida como Standard & Poor's, considera que a Banco Popular no disponía de "grandes alternativas" para solucionar los problemas de capital que finalmente acabaron provocando la resolución de la entidad y su posterior venta a Banco Santander.

Según Iparraguirre, la ratio de capital CET1 'fully loaded' de Banco Popular, que se situó en el 7,33% a cierre del primer trimestre, era "muy débil" y no cumplía con los requisitos regulatorios, por lo que la entidad iba a tener que generar un nivel "muy significativo" de capital para el que no tenía "capacidad".

"A pesar de que sus ratios 'phase in' estaban bien, las 'fully loaded' estaban por debajo de los requisitos, la entidad iba a tener que generar un nivel muy significativo de capital y no tenía capacidad, internamente no era posible", ha aseverado la analista de S&P.