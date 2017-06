El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se ha mostrado "optimista" de cara a alcanzar un acuerdo lo antes posible con los sindicatos en la negociación colectiva, tras reiterar su oferta consistente en una subida de entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional variable.

"Estamos en el punto final y muy cerca de lo que podía ser un acuerdo. Es difícil poner plazos, pero cuanto antes mejor. No va haber ninguna sorpresa porque hablamos de pequeños flecos y por eso soy optimista", ha asegurado Rosell a la salida del Food&Drink Summit, que se está celebrando en Madrid.

Por último, el presidente de la patronal ha subrayado que hay que mirar a Europa, después de que se hayan puesto en España impuestos a determinados ingredientes (como el azúcar) y limitar la venta de productos. "A nivel de legislación tenemos Europa, veamos que hace Europa, porque lo que no podemos hacer es empezar a legislar aguas abajo, porque nuestro mercado no es solo España. Tengamos cuidado y no demos pasos hacía delante que luego nos impidan más ventas", ha advertido.