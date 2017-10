Rosell (CEOE) afirma que la fuga de empresas de Cataluña solo se paralizará si se transmite "seguridad"

Asegura que "va a ser difícil" recuperar el deterioro que se ha producido

Respecto a un posible boicot a las empresas catalanas, aseguró que "no se está notando", aunque sí que indicó que el deseo de los empresarios es que se llegue "a un punto final en positivo, volviendo a la legalidad".

"Si no volvemos a la legalidad, pocas cosas se pueden hacer de cara al futuro. Lo que queremos las empresas es estar tranquilas, trabajar, vender, no tener problemas, no tener incertidumbres. También desde el punto de vista de las personas, la fractura que empieza a haber en Cataluña es importante", dijo al respecto.