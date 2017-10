Roig (Mercadona) subraya su apuesta por la venta online: "Hoy digo públicamente que creo en la telecompra"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha querido dejar claro este miércoles en Valencia su interés por el negocio online: "Hoy digo públicamente que creo en la telecompra", ha sentenciado, un área que está siendo desarrollada en la actualidad por su hija Juana y Paco López.

Roig, quien hace unos meses cuestionó públicamente la web de la compañía, ha indicado que Juan Roig y Paco López dirigen una 'spin off' que han creado para el desarrollo del proyecto online de la empresa, con el fin de que tengan "total libertad". "Al 99% creo que va a salir", ha dicho y ha añadido que no sabe cuál va a ser el futuro de la tienda física pero que cree "totalmente" en la online.

Por otra parte, el empresario valenciano ha reiterado que la compañía prevé bajar sus resultados a la mitad este año y en 2018 para acometer cambios --que requieren "muchas inversiones y remodelaciones"-- y en tres años "no se parecerá en nada al Mercadona actual".

Según Roig, "el éxito es la semilla del fracaso y es efímero y hay que estar abierto a ver que cosas e ir corrigiendo". De hecho, "no creo en el gigantismo, el pez que sobrevive es el ágil, no el pez más grande y lo que funciona bien en un sitio no hay que cambiarla ni de sitio ni de ciudad", ha agregado.