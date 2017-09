Rivera pide al PSOE "visión de Estado" y facilitar los Presupuestos con su abstención

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al PSOE "visión de Estado" y que facilite la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con su abstención en el Congreso, dada la negativa del PNV a brindar su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy por su rechazo a las actuaciones realizadas para frenar el referéndum de independencia convocado este 1 de octubre en Cataluña.

"No cuesta tanto, es muy fácil. Es simplemente tener visión de Estado, sentarse a negociar y no ser sectarios y ponerle líneas rojas al resto de partidos", ha insistido el líder de la formación naranja, que ha dicho que "no puede ser que los Presupuestos nacionales de un país queden bloqueados por los que no creen en ese país".