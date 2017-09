El PSOE da por hecho que el retraso anunciado por Montoro supondrá la prórroga de los de 2017

Garzón (IU) dice que aplazar el proyecto es un despropósito y cree que el Gobierno utiliza Cataluña como "excusa"

El retraso en la aprobación de las cuentas, que Lasarte cree que se extenderá a mediados o finales de octubre, hasta que la situación en Cataluña "se enfríe" y el PNV pueda asegurar su apoyo, implicará que las nuevas cuentas, en caso de que se aprueben, no concluirían su tramitación hasta bien entrado enero o febrero.

El artículo 134.3 de la Constitución dicta que el Gobierno deberá llevar al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la extinción del presupuesto anterior. Sin embargo, Montoro ha asegurado ante los medios que no aprobará esta semana las cuentas.

"SI LOS LLEVA AL CONGRESO Y NO LOS SACA, VAMOS A ELECCIONES"

Lasarte encuadra esta decisión a la falta de garantías del Gobierno para sacar adelante las cuentas en el Congreso y cree que el ministro de Hacienda esperará a tener comprometido el apoyo del PNV a las nuevas cuentas. "Si no, no los saca, porque si lleva al Congreso unos Presupuestos y no los aprueba, vamos a elecciones", ha asegurado.