OCU dice que las tarjetas son una opción segura de pago, a pesar del aumento de las operaciones fraudulentas

La Organización de Consumidores (OCU) recuerda que el uso de tarjetas bancarias sigue siendo una opción segura y recomendable de pago, a pesar del aumento de las operaciones fraudulentas en 2016, unas 888.000 con tarjetas emitidas en territorio nacional, según datos del Banco de España.

Estas transacciones sumarían en torno a los 56 millones euros, sin embargo no superan el 0,021% sobre el número total de operaciones, una cifra ligeramente superior al 0,018% de 2015.

Si se copia o duplica la tarjeta, el banco deberá devolver de inmediato el importe total de la operación no autorizada, sin que el usuario deba responsabilizarse de cantidad alguna. Mientras que si el fraude es consecuencia del robo o pérdida de la tarjeta, el usuario es responsable por el uso fraudulento de no comunicar la situación, con un límite máximo de 150 euros. Cantidad que se reducirá a 50 euros a partir de la trasposición de la nueva directiva sobre servicios de pago, prevista para antes del 13 de enero de 2018.

Algunas de las recomendaciones de la OCU en el caso de un uso fraudulento con este sistema de pago son la comunicación del suceso a la entidad para anular las tarjetas, denunciarlo a las autoridades y reclamar en el caso de que la entidad no quiera hacerse cargo de las cantidades defraudadas. Estas reclamaciones se harán ante el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad. Si en el plazo de dos meses no hay respuesta o la solución no es satisfactoria se podrá reclamar en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones de la calle Alcalá.