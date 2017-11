Neinor Homes augura una caída de hasta el 25% en el inmobiliario en Cataluñ

El consejero delegado de Neinor Homes, Juan Velayos, ha augurado una caída de entre el 15% y el 25% en el negocio del sector inmobiliario en Cataluña debido a la situación de incertidumbre derivada del proceso independentista, si bien ha confiando en que la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre ayude a frenar esta caída.

"El conjunto de España no se verá afectado, pero en Cataluña la caída puede alcanzar hasta un 25%. Tenemos que esperar a los próximos meses", ha dicho Velayos en declaraciones a los medios previas a participar en un coloquio sobre el sector inmobiliario organizado por el Cercle d'Economia.

Por su parte, Faus ha apuntado que lo que está manteniendo a los inversores internacionales es la potencialidad de la marca Barcelona: "Somos una ciudad global. Nos están dando tiempo porque estiman la marca Barcelona. Si no fuera por esto ya estaríamos muertos".

En este sentido, ha advertido de que el inversor está dando tiempo, pero éste sólo se prolongará unos meses, "no durará años", para solventar la situación.

Según ha dicho, sus inversores le piden huir del pánico y también previsibilidad: "Quieren saber lo que va a pasar de aquí a 20 años, no mañana ni el 21 de diciembre. Si tenemos una hoja de ruta, y si no la tenemos entraremos en un riesgo muy profundo. El inversor no quiere riesgos".