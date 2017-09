El comité de La Naval solo contempla el futuro del astillero con el apoyo de gobierno central y vasco

Arantxa Tapia les ha transmitido que su prioridad ahora es que el concurso "salga bien" y sea lo más "limpio y transparente posible"

Llorden no ha querido calificar de "decepcionante" la reunión, pero ha admitido que han salido "un poco fríos". "No nos ha dado un 'no' rotundo, pero nos ha emplazado para un escenario posterior y que, una vez que el concurso vaya por buen camino, sí podrían mostrarse accesibles a crear esa mesa. Si todo va bien, y se encuentran inversores, no se niegan a entrar en esa mesa de negociación", ha subrayado.