La Naval acuerda con el armador Tideway concluir el buque cablero 'Living Stone'

La consejera Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha confirmado la existencia de un acuerdo entre La Naval de Sestao y el armador Tideway para concluir el buque cablero 'Living Stone', que se construye en el astillero y al que quedan todavía seis meses de trabajo. "Ese acuerdo está prácticamente finalizado, falta por firmar", ha anunciado.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Tapia ha afirmado que La Naval "no se podía permitir incidentes como los que ocurrieron la pasada semana", en alusión al intento del armador de sacar del astillero el buque en construcción para llevárselo.

La consejera ha insistido en la necesidad de que la situación "no se judicialice" y no se ocasione una coyuntura "más complicada de lo que ya es". Según ha añadido, la "tarea" del Gobierno vasco es, en estos momentos, "trabajar al máximo, colaborar para que ese concurso sea ordenado" puesto que ya "no hay vuelta atrás".