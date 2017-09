Montoro entabla contactos con los partidos canarios a una semana de elevar los Presupuestos al Gobierno

Nueva Canarias no descarta volver a presentar enmienda de totalidad con idea de negociar después mejoras concretas

NO DESCARTA UNA NUEVA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

También deberán decir allí la posibilidad de que, al igual que el año pasado, presente una enmienda a la totalidad a las cuentas, de las que aún no conoce "las líneas maestras". Máxime teniendo en cuenta que, ha dicho, "desde el punto de vista ideológico el PP y NC no estamos precisamente cerca". "No estamos aquí convalidando las políticas generales del PP, y a lo mejor la mejor forma de expresarlo es con una enmienda a totalidad", ha subrayado.