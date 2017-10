Lean Abogados pide a la CNMV que revoque su autorización a los bonos de fidelización de Santander

Lean Abogados ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que revoque su autorización a Santander para comercializar los bonos de fidelización que la entidad diseñó para compensar a algunos de los accionistas de Popular por la amortización de sus acciones e instrumentos financieros como consecuencia de la resolución del banco.

En el folleto de los bonos, aprobado por la CNMV el pasado mes de septiembre, la entidad advierte que los mismos "pueden no ser aptos" para todo tipo de inversores y reconoce que son "instrumentos complejos", a pesar de que una de las condiciones necesarias para poder aceptarlos es ser un inversor minorista.

Los bonos de fidelización, además, no requieren que los clientes aceptantes sean sometidos a un test de conveniencia, "dadas las características especiales" de este producto, según detalla el folleto. No obstante, deberán ser advertidos previamente de las complejidades del producto, "que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas".